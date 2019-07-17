«Ростов» объявил об уходе Гацкана

Капитан «Ростова» Александр Гацкан покидает команду, сообщает официальный сайт дончан. 35-летний полузащитник продолжит карьеру в другом клубе.
«Между «Ростовом» и Александром достигнута договоренность и понимание по поводу продолжения карьеры полузащитника. Гацкан — амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу.
Александр – один из лидеров клуба в последние 10 лет, и мы всегда будем помнить и ценить тот вклад, который он внес в успехи команды.
Матч «Ростов» — «Спартак», который состоится 20 июля, станет последним для Александра в составе нашего клуба. Приглашаем всех болельщиков желто-синих на игру, чтобы выразить благодарность и уважение Гацкану. Спасибо за всё, Капитан!» — сообщает пресс-служба клуба.
Гацкан выступает в составе «Ростова» с 2008 года. За это время он провёл в составе ростовского клуба 314 матчей и забил 24 мяча. Вместе с «Ростовом» Гацкан стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14. Ранее молдавский полузащитник выступал в составе таких клубов, как «Спартак» и «Рубин». Также Гацкан играл за национальную команду Молдавии с 2005 по 2018 год.
Интересно, что в середине июня стало известно о том, что Гацкан продлил контракт с «Ростовом».
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