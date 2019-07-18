Павлюченко: спросил у ван дер Сара — помнишь меня и Торбинского?

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал фотографию со знаменитым голкипером национальной команды Нидерландов Эдвином ван дер Саром, которого он встретил на отдыхе вместе с другим экс-игроком национальной команды страны Дмитрием Торбинским.
«Я его сначала не узнал! Его Димка увидел: «Смотри, ван дер Сар». Он был с семьёй — с женой и двумя сыновьями — такими же высокими, как и он. Я подошёл к нему и говорю: «Привет, как дела?» На своём английском, он у меня хороший. Спрашиваю: «Помнишь меня? Вот ещё Дима Торбинский». Он сначала так неуверенно ответил: «Да, конечно». Я решил уточнить: «Я тебе забивал на Евро-2008. Я первый гол, а Димка — второй». Тогда он сразу: «А-а-а, всё! У вас классная команда была», — сказал Павлюченко, побывавший в гостях у «Чемпионата».
Фото доступно на странице Романа Павлюченко в «Инстаграме».
Полное интервью с Романом Павлюченко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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