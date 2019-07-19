Павлюченко: всё жду, когда Черчесов придёт в гости

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о соседстве с главным тренером национальный команды страны Станиславом Черчесовым.
«Да, Черчесов живёт в моём доме, а ещё Погребняк, Нигматуллин. С Русланом часто пересекаемся на парковке — у нас машины рядом стоят.
Не заходил ли Черчесов на рюмку чая, как обещал? (Черчесов говорил об этом после горячих высказываний Павлюченко про Ари и его приглашение в сборную в России — прим. «Чемпионата»). Нет. Я вот сам жду, когда он в гости придёт. Но он пока так и не пришёл», — сказал Павлюченко, побывавший в гостях у «Чемпионата».
Роман защищал цвета сборной России с 2003 по 2012 год. На чемпионате Европы — 2008 форвард помог национальной команде завоевать бронзовые медали.
На клубном уровне Павлюченко выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Ротор», «Ротор-2», «Спартак» (Москва), «Тоттенхэм Хотспур», «Локомотив» (Москва), «Кубань», «Урал», «Арарат» (Москва) и «Знамя» (Ногинск).
Полное интервью с Романом Павлюченко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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