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Бывший вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки-2019

Бывший вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки-2019
Футбол / Прочие турниры 0

Голкипер сборной Алжира Раис МБоли признан лучшим игроком финала Кубка африканских наций-2019, в котором алжирцы обыграли сборную Сенегала (1:0). Экс-вратарь самарских «Крыльев Советов» сделал три сэйва и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Кубок африканских наций. Финал
19 июля 2019, пятница. 22:00 МСК
Сенегал
0 : 1
Алжир
0:1 – Бунеджа – 2

Мболи стал игроком «Крыльев Советов» в 2010 году, провел за основной состав команды 17 игр, а в 2011-м выступал на правах аренды за другие клубы. Сейчас он играет за «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.

Для Алжира эта победа на Кубке Африки стала второй в истории — ранее алжирцы побеждали в 1990 году.

Лучшим игроком турнира стал также игрок сборной Алжира — Исмаэль Беннасер, который этим летом перебрался из «Эмполи» в «Милан». Ранее им интересовался московский «Спартак».

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