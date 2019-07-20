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Блестящий хет-трик Ибрагимовича принёс «Гэлакси» победу в дерби Лос-Анджелеса

Блестящий хет-трик Ибрагимовича принёс «Гэлакси» победу в дерби Лос-Анджелеса
Футбол / Прочие турниры 0

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу в домашнем матче MLS с «Лос-Анджелесом». Дерби прошло на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первыми в счёте повели гости – уже на 4-й минуте пенальти реализовал нападающий Карлос Вела. Всего спустя 4 минуты хозяева восстановили равенство усилиями форварда Златана Ибрагимовича. Уже во втором тайме, на 56-й минуте, швед вывел свою команду вперёд, записав себе в актив дубль, а на 70-й минуте и вовсе оформил хет-трик. Гости успели лишь сократить отставание – на 7-й компенсированной минуте второй мяч в игре забил Вела.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Лос-Анджелес», несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице MLS, имея в активе 46 очков. «Гэлакси» (37) занимает второе место.

MLS - Высшая лига футбола
20 июля 2019, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
3 : 2
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
0:1 – Вела – 4 (пен), 1:1 – Ибрагимович – 8, 2:1 – Ибрагимович – 56, 3:1 – Ибрагимович – 70, 3:2 – Вела – 90+7
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