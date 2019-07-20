Блестящий хет-трик Ибрагимовича принёс «Гэлакси» победу в дерби Лос-Анджелеса

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу в домашнем матче MLS с «Лос-Анджелесом». Дерби прошло на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев.



Первыми в счёте повели гости – уже на 4-й минуте пенальти реализовал нападающий Карлос Вела. Всего спустя 4 минуты хозяева восстановили равенство усилиями форварда Златана Ибрагимовича. Уже во втором тайме, на 56-й минуте, швед вывел свою команду вперёд, записав себе в актив дубль, а на 70-й минуте и вовсе оформил хет-трик. Гости успели лишь сократить отставание – на 7-й компенсированной минуте второй мяч в игре забил Вела.

Видео доступно на «Чемпионате».



«Лос-Анджелес», несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице MLS, имея в активе 46 очков. «Гэлакси» (37) занимает второе место.