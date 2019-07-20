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ЦСКА — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 19:00

ЦСКА — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 20 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между ЦСКА и «Оренбургом». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. В роли его ассистентов выступят Алексей Ширяев и Александр Богданов. Резервным рефери будет Николай Волошин.

В 1-м туре текущего розыгрыша чемпионата России ЦСКА в гостях уступил самарским «Крыльям Советов» (1:3), а «Оренбург» также на выезде проиграл «Ростову» (1:2).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Статистика игроков первенства доступна здесь.

ЦСКА — «Оренбург»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ
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