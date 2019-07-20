«Спартак-2» проиграл «Мордовии», «Чертаново» сыграло вничью с «Факелом»

В матче 3-го тура Футбольной национальной лиги саранская «Мордовия» принимала московский «Спартак-2». Встреча прошла в Саранске на стадионе «Старт» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В конце первого тайма форвард «Спартака» Силванус Нимели мог открыть счёт, но не сумел реализовать пенальти. Автором единственного гола стал нападающий «Мордовии» Константин Базелюк, отправивший мяч в ворота красно-белых на 55-й минуте.

В другом матче 3-го тура ФНЛ воронежский «Факел» принимал московское «Чертаново». Встреча состоялась в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 0:0.

Посмотреть турнирную таблицу Футбольной национальной лиги можно на «Чемпионате». Календарь первенства доступен здесь.