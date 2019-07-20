«Спартак-2» проиграл «Мордовии», «Чертаново» сыграло вничью с «Факелом»
В матче 3-го тура Футбольной национальной лиги саранская «Мордовия» принимала московский «Спартак-2». Встреча прошла в Саранске на стадионе «Старт» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
В конце первого тайма форвард «Спартака» Силванус Нимели мог открыть счёт, но не сумел реализовать пенальти. Автором единственного гола стал нападающий «Мордовии» Константин Базелюк, отправивший мяч в ворота красно-белых на 55-й минуте.
В другом матче 3-го тура ФНЛ воронежский «Факел» принимал московское «Чертаново». Встреча состоялась в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 0:0.
Посмотреть турнирную таблицу Футбольной национальной лиги можно на «Чемпионате». Календарь первенства доступен здесь.
ФНЛ - Первый дивизион. 3-й тур
20 июля 2019, суббота. 17:00 МСК
Мордовия
Саранск
1 : 0
Спартак-2
Москва
1:0 – Базелюк – 55
ФНЛ - Первый дивизион. 3-й тур
20 июля 2019, суббота. 17:00 МСК
Факел
Воронеж
0 : 0
Чертаново
Москва
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