Зума хочет вернуться в «Эвертон», не желая сидеть на скамейке в «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Курт Зума, вернувшийся в команду из «Эвертона», за который выступал на правах аренды, склоняется к переходу в ливерпульский клуб, говорится в сообщении Daily Star.



По информации издания, решающим фактором в переходе француза в «Эвертон» является высокая конкуренция в «Челси», из-за которой защитник может сесть на скамейку. В составе «ирисок» Зума практически гарантировано будет получать достаточно игрового времени. Ещё одним стимулом к возвращению в «Эвертон» является желание защитника попасть в состав сборной Франции на чемпионат Европы 2020 года, а в «Чесли» сделать это ему будет сложнее.



Ранее новый главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард заявлял, что рассчитывает на Зума в следующем сезоне и хочет, чтобы тот остался в команде.



Контракт Зума с «Челси» рассчитан до 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне защитник забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 32 матчах английской Премьер-лиги.



Лэмпард: хочу, чтобы Зума остался в «Челси»