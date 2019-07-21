Зума хочет вернуться в «Эвертон», не желая сидеть на скамейке в «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Курт Зума, вернувшийся в команду из «Эвертона», за который выступал на правах аренды, склоняется к переходу в ливерпульский клуб, говорится в сообщении Daily Star.
По информации издания, решающим фактором в переходе француза в «Эвертон» является высокая конкуренция в «Челси», из-за которой защитник может сесть на скамейку. В составе «ирисок» Зума практически гарантировано будет получать достаточно игрового времени. Ещё одним стимулом к возвращению в «Эвертон» является желание защитника попасть в состав сборной Франции на чемпионат Европы 2020 года, а в «Чесли» сделать это ему будет сложнее.
Ранее новый главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард заявлял, что рассчитывает на Зума в следующем сезоне и хочет, чтобы тот остался в команде.
Контракт Зума с «Челси» рассчитан до 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне защитник забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 32 матчах английской Премьер-лиги.
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