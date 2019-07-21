«Урал» — «Ахмат»: Бикфалви пропустит матч из-за травмы
Румынский нападающий «Урала» Эрик Бикфалви не примет участия в домашнем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» из-за повреждения. Тренерский штаб и врачи решили не рисковать здоровьем 31-летнего игрока, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.
В игре 1-го тура чемпионата России Бикфалви помог «Уралу» на домашнем стадионе обыграть «Уфу» (3:2). Форвард записал в актив два мяча.
Матч «Урал» — «Ахмат» состоится сегодня, 21 июля, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Следить за положением команд в турнирной таблице российского первенства можно здесь.
Бикфалви: мог бы играть в топ-клубе, но мне важно выкладываться за «Урал»
- 21 июля 2019
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