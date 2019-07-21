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Стюард: фанаты «Спартака» пронесли файеры, а потом удивляются, что их бьют

Стюард: фанаты «Спартака» пронесли файеры, а потом удивляются, что их бьют
Футбол / РПЛ 0

Стюард «Ростов Арены» прокомментировал инцидент с болельщиками московского «Спартака», которых избили после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Я работаю стюардом и таких зверей, как болельщиков «Спартака» и «Ростова» сегодня, я давно не видел. Все выбежать хотели и начали пинать ногами стюардов. «Спартак» как обычно пронёс файеры, петарды, и удивляются, чего это их бьют и вообще плохо относятся на шмоне, так как они часто массово проносят», — цитирует стюарда, имя которого не называется, «Комсомольская правда — Ростов».

Напомним, после матча «Ростов» — «Спартак» (2:2) сотрудники ОМОНа избили фанатов «Спартака» дубинками и электрошокерами, причём досталось даже лежащим болельщикам.

РПЛ продолжит проверку инцидента после матча «Ростов» — «Спартак»
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