Стюард: фанаты «Спартака» пронесли файеры, а потом удивляются, что их бьют
Стюард «Ростов Арены» прокомментировал инцидент с болельщиками московского «Спартака», которых избили после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
«Я работаю стюардом и таких зверей, как болельщиков «Спартака» и «Ростова» сегодня, я давно не видел. Все выбежать хотели и начали пинать ногами стюардов. «Спартак» как обычно пронёс файеры, петарды, и удивляются, чего это их бьют и вообще плохо относятся на шмоне, так как они часто массово проносят», — цитирует стюарда, имя которого не называется, «Комсомольская правда — Ростов».
Напомним, после матча «Ростов» — «Спартак» (2:2) сотрудники ОМОНа избили фанатов «Спартака» дубинками и электрошокерами, причём досталось даже лежащим болельщикам.
РПЛ продолжит проверку инцидента после матча «Ростов» — «Спартак»
- 21 июля 2019
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