«Сочи» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 21 июля в 21:30

Сегодня, 21 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Сочи» — «Зенит». Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Обслужит встречу московская бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Антон Кобзев. Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).



В 1-м туре «Сочи» на выезде уступил «Спартаку» со счётом 0:1. «Зенит» на своём поле обыграл «Тамбов» (2:1). «Сочи» является дебютантом РПЛ и ранее с «Зенитом» не встречался.

Следить за положением команд в турнирной таблице Премьер-Лиги можно на «Чемпионате». Календарь российского первенства доступен здесь.