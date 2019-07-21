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«Сочи» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
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«Сочи» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 21 июля в 21:30

«Сочи» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 21 июля в 21:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 21 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Сочи» — «Зенит». Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслужит встречу московская бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Антон Кобзев. Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

В 1-м туре «Сочи» на выезде уступил «Спартаку» со счётом 0:1. «Зенит» на своём поле обыграл «Тамбов» (2:1). «Сочи» является дебютантом РПЛ и ранее с «Зенитом» не встречался.

Следить за положением команд в турнирной таблице Премьер-Лиги можно на «Чемпионате». Календарь российского первенства доступен здесь.

«Сочи» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата» на матч 2-го тура РПЛ
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