Вальдеррама предстал в новом образе без знаменитых кудрей
Легендарный колумбийский футболист Карлос Вальдеррама коренным образом сменил свой имидж.
Рекордсмен своей страны по количеству проведённых матчей за национальную команду предстал с новой причёской. Бывший футболист выпрямил свои кудрявые волосы, по которым его всегда было легко узнать на футбольном поле.
Фото доступно в «инстаграме» Карлоса Вальдеррамы.
Напомним, так бывший футболист выглядит в обыденной жизни.
Всего в составе сборной Колумбии Вальдеррама провёл 111 матчей. На его счету 12 забитых мячей. Он дважды признавался лучшим футболистом Южной Америки. Также он является единственным игроком из Колумбии, кто включён в список 125 величайших футболистов ФИФА. В Европе Вальдеррама выступал за «Монпелье» и «Вальядолид».
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