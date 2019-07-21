Вальдеррама предстал в новом образе без знаменитых кудрей

Легендарный колумбийский футболист Карлос Вальдеррама коренным образом сменил свой имидж.

Рекордсмен своей страны по количеству проведённых матчей за национальную команду предстал с новой причёской. Бывший футболист выпрямил свои кудрявые волосы, по которым его всегда было легко узнать на футбольном поле.

Фото доступно в «инстаграме» Карлоса Вальдеррамы.

Напомним, так бывший футболист выглядит в обыденной жизни.

Всего в составе сборной Колумбии Вальдеррама провёл 111 матчей. На его счету 12 забитых мячей. Он дважды признавался лучшим футболистом Южной Америки. Также он является единственным игроком из Колумбии, кто включён в список 125 величайших футболистов ФИФА. В Европе Вальдеррама выступал за «Монпелье» и «Вальядолид».