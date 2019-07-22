Игнатьев — о матче с «Тамбовом»: было тяжело, я играл на солнечной стороне

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом». Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой «железнодорожников» со счётом 2:1.
«Я счастлив. Команда победила и набрала важные очки. Нельзя отпускать лидеров, впереди тяжёлый матч с ЦСКА. Как чувствовал себя на поле? Было тяжело. Плюс я играл на солнечной стороне, где было вдвойне жарко. Через матчи буду набирать форму», — приводит слова Игнатьева пресс-служба клуба.
«Локомотив», набрав четыре очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (0) на предпоследнем, 15-м месте.
В 3-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА. Матч состоится 28 июля. «Тамбову» 27 июля предстоит домашняя игра со «Спартаком».
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