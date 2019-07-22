Румменигге: не знаю, в курсе ли Гвардиола всего происходящего в «Сити»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге полагает, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может быть не в курсе всех событий в английском клубе.

«Не хочу водить вилами по воде. Если будет что объявить, мы это сделаем. Но пока ничего нет. Я не знаю, в курсе ли Пеп всего, что происходит в его клубе. Без понятия. Давайте подождём», — приводит слова Руммениге The Sun.

«Бавария» заинтересована в трансфере полузащитника «Сити» Лероя Зане.

Ранее сообщалось, что Зане, скорее всего, не станет игроком мюнхенского клуба в нынешнее летнее трансферное окно.

Гвардиола тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 год, после чего возглавил «Манчестер Сити». Зане выступает за английскую команду с 2016 года.

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