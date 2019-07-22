Источник: хавбек «Спартака» Ханни прибыл на медосмотр в катарский клуб

Алжирский полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни, вероятно, покинет клуб в ближайшее время.



По информации Sportsnewsdz.com, 28-летний футболист уже покинул расположение красно-белых и прибыл в Катар, где в скором времени должен пройти медицинское обследование перед переходом в местный клуб «Аль-Гарафа».



Ранее Ханни заявлял, что не планирует покидать «Спартак» в летнее трансферное окно и хочет завоевать с московской командой титул чемпиона России.



Софьян защищает цвета красно-белых с января 2018 года. До перехода в стан «Спартака» хавбек выступал за «Нант», воспитанником которого является, а также за «Кайсери Эрджиесспор», «Османлыспор», «Мехелен» и «Андерлехт». В сборную Алжира он вызывается с 2016 года.

Ханни: я в «Спартаке», чтобы стать чемпионом