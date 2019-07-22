«Бавария» предложила Алабу «Барселоне» в обмен на Дембеле

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, немецкий клуб предложил 27-летнего австрийского футболиста «Барселоне» в обмен на полузащитника каталонцев Усмана Дембеле. Ранее сообщалось, что «Барселона» видит в Алабе достойного конкурента для защитника Жорди Альбы за место в стартовом составе команды.



Также в услугах австрийского защитника заинтересован лондонский «Арсенал». Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена расстаться с Дембеле из-за проблем футболиста с дисциплиной.



Действующий контракт Алабы с мюнхенской «Баварией» рассчитан до 2021 года. Соглашение Дембеле с каталонским клубом действует до лета 2022 года.

«Барселона» рассматривает трёх футболистов на роль конкурента для Альбы