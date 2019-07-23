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Хавбек «Порту»: нас ждёт сложная поездка в Россию к «Краснодару»

Хавбек «Порту»: нас ждёт сложная поездка в Россию к «Краснодару»
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Порту» Данилу Перейра прокомментировал итоги жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой его команда сыграет с российским «Краснодаром».

«Краснодар» — это сильная команда, которая уже начала сезон. Впрочем, мы сосредоточены только на нашей работе. Мы упорно работаем, поэтому подойдём к матчам подготовленными как ментально, так и физически. Мы уделим время анализу игры «Краснодара». Нас ждёт сложная поездка в Россию, но мы будем готовы.

Всегда важно проводить ответный матч дома. Товарищеский матч с «Монако» станет своеобразным тестом для нас перед игрой с «Краснодаром», — приводит слова Перейры официальный сайт португальского клуба.

Первая игра состоится в Краснодаре 7 августа в 20:00 мск. Ответная встреча запланирована на 13 августа в Португалии (начало — в 20:00 по местному времени).

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