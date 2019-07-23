Балахнин: в матче с «Ростовом» «Спартак» показал больше, чем от него ожидали

Бывший тренер "«Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал матч донской команды с московским Спартаком во 2-м туре Российской Премьер-Лиги, закончившийся вничью со счётом 2:2, и заявил, что красно-белые ещё не показывают то качество игры, которого ждут тренер и болельщики.
«После не самой уверенной игры в первом туре, в матче с «Ростовом» «Спартак» показал больше, чем от него ожидали. Понятно, что красно-белые ещё не показывают то качество игры, которого ждут тренер и болельщики. Безусловно, обидно упускать победу на последних минутах, но все-таки ничья — заслуженный результат для обеих команд», — приводят слова Балахнина «Известия».
«Спартак» вместе с «Ростовом» и «Арсеналом» после двух туров находится в группе лидеров Премьер-Лиги. У каждой команды по четыре очка.
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