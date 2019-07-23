18-летний Хадсон-Одои подпишет контракт с «Челси» с зарплатой € 5,8 млн в год

Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои согласился продлить контракт с клубом, утверждает ВВС.

По данным источника, футболист подпишет с «аристократами» новое пятилетнее соглашение. Его зарплата составит € 5,8 млн в год. Нынешний контракт игрока истекает летом 2020 года. Активный интерес к форварду проявляет «Бавария».

18-летний Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». В минувшем сезоне он принял участие в 10 матчах английского национального чемпионата (четыре — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Также на его счету четыре забитых мяча и две голевые передачи в девяти матчах Лиги Европы.

В новом сезоне «Челси» стартует в чемпионате Англии гостевым матчем с «Манчестер Юнайтед», который состоится 11 августа.