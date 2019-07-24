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Марадона поприветствовал Де Росси, который близок к переходу в «Боку Хуниорс»

Марадона поприветствовал Де Росси, который близок к переходу в «Боку Хуниорс»
Футбол / Южная Америка 0

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона поприветствовал итальянского защитника Даниэле Де Росси, который в ближайшее время может стать игроком «Боки Хуниорс».

«Я не очень хорошо тебя знаю, но будь уверен, что можешь быть спокоен насчёт „Боки“ и меня. Мы ждём тебя. Посылаю тебе поцелуй», — приводит слова Марадоны infobae.com.

Напомним, Де Росси на протяжении всей своей карьеры выступал за «Рому», однако по завершении минувшего сезона он покинул римский клуб. С тех пор полузащитник находится в поисках новой команды. Последний раз в футболке «Ромы» футболист вышел на поле 26 мая в домашнем матче чемпионата Италии с «Пармой». Де Росси — второй игрок в истории клуба после Франческо Тотти по количеству проведённых матчей.

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