Мельгарехо летом может покинуть «Спартак»
Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, отметил, что парагвайский футболист может сменить клуб в летнее трансферное окно.
«Лоренсо вполне может покинуть «Спартак» этим летом. Его контракт заканчивается через год, но не исключаю, что Мельгарехо не доиграет сезон в Москве. Однако на данный момент никаких переговоров по его трансферу мы не ведём», — цитирует агента футболиста Sport24.
Ранее сам футболист заявлял, что пока сам не знает, хочет ли он продлевать контракт со своим нынешним клубом. Мельгарехо в прошлом сезоне провёл в чемпионате России 23 матча, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи. Хавбек выступает за «Спартак» с 2016 года, когда перешёл из «Кубани».
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