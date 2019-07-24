Мельгарехо летом может покинуть «Спартак»

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, отметил, что парагвайский футболист может сменить клуб в летнее трансферное окно.



«Лоренсо вполне может покинуть «Спартак» этим летом. Его контракт заканчивается через год, но не исключаю, что Мельгарехо не доиграет сезон в Москве. Однако на данный момент никаких переговоров по его трансферу мы не ведём», — цитирует агента футболиста Sport24.



Ранее сам футболист заявлял, что пока сам не знает, хочет ли он продлевать контракт со своим нынешним клубом. Мельгарехо в прошлом сезоне провёл в чемпионате России 23 матча, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи. Хавбек выступает за «Спартак» с 2016 года, когда перешёл из «Кубани».