Экс-защитник «Зенита» Шкртел может стать игроком «Пармы»

Защитник Мартин Шкртел, ранее выступавший за петербургский «Зенит», может продолжить карьеру в Италии, сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, в услугах 34-летнего словацкого футболиста заинтересована «Парма». Напомним, Шкртел является свободным агентом с начала июля нынешнего года, когда истёк срок его соглашения с «Фенербахче».



Шкртел выступал в составе «Фенербахче» с 2016 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 27 матчах чемпионата Турции, забил гол и отдал результативную передачу. Также Шкртел играл за «Зенит» с 2004 по 2007 год и стал чемпионом России в составе петербургской команды. Позже словацкий футболист перешёл в «Ливерпуль», где выступал с 2008 по 2016 год.

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