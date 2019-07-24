«Цзянсу Сунин» предложил за Бэйла € 20 млн
«Цзянсу Сунин» сделал предложение по вингеру «Реала» Гарету Бэйлу, сообщает AS со ссылкой на SINA Sport.
По информации источника, китайский клуб был готов заплатить за валлийца € 20 млн. Самому 30-летнему игроку «Цзянсу Сунин» предлагал контракт сроком на два года с зарплатой € 17 млн за сезон, что на € 5 млн меньше, нежели он сейчас получает на «Сантьяго Бернабеу». Ни «сливочных», ни футболиста это предложение не устроило.
В минувшем сезоне Бэйл принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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