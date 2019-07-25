Н'зонзи близок к переходу из «Ромы» в «Монако»
Полузащитник «Ромы» Стивен Н'зонзи близок к переходу в «Монако», сообщает Voce Giallorossa со ссылкой на Il Messaggero.
До этого сообщалось об интересе к 30-летнему футболисту со стороны французского «Лиона», который ищет замену Набилю Фекиру, недавно перешедшему в испанский Бетис.
30-летний Н'Зонзи перешёл в «Рому» прошлым летом из «Севильи». Сумма трансфера составила € 26,65 млн. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами. Контракт хавбека с римским клубом действителен до лета 2022 года.
Ранее «Монако» представил выездную форму на предстоящий сезон видеороликом с Алесандром Головиным.
«Монако» представил выездную форму на следующий сезон роликом с Головиным
Н'Зонзи может перейти в «Марсель» или «Монако»
- 25 июля 2019
-
02:58
-
02:31
-
02:20
-
01:45
-
01:21
-
01:02
-
00:42
-
00:23
-
00:11
-
00:04
- 24 июля 2019
-
23:49
-
23:24
-
22:52
-
22:35
-
22:34
-
22:23
-
22:10
-
21:55
-
21:52
-
21:41
-
21:28
-
21:25
-
20:57
-
20:54
-
20:27
-
20:24
-
20:12
-
20:05
-
19:54
-
19:47
-
19:36
-
19:31
-
19:24
-
19:19
-
19:05
Партнерский контент