Н'зонзи близок к переходу из «Ромы» в «Монако»

Полузащитник «Ромы» Стивен Н'зонзи близок к переходу в «Монако», сообщает Voce Giallorossa со ссылкой на Il Messaggero.



До этого сообщалось об интересе к 30-летнему футболисту со стороны французского «Лиона», который ищет замену Набилю Фекиру, недавно перешедшему в испанский Бетис.

30-летний Н'Зонзи перешёл в «Рому» прошлым летом из «Севильи». Сумма трансфера составила € 26,65 млн. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами. Контракт хавбека с римским клубом действителен до лета 2022 года.

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