Клайн пропустит 6 месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки
Крайний защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн, получивший травму передней крестообразной связки в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией», пропустит следующие шесть месяцев, сообщает официальный сайт английского клуба.
Во второй половине минувшего сезона Клайн выступал на правах аренды за «Борнмут». В составе «вишенок» он принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу, а также получил две жёлтые карточки. В первой части кампании защитник провёл шесть матчей за «Ливерпуль».
Ранее Клайн защищал цвета «Кристал Пэлас» и «Саутгемптона», а с 2014 по 2016 год вызывался в сборную Англии, за которую провёл 16 матчей и не отметился результативными действиями.
Защитник «Ливерпуля» Клайн получил травму передней крестообразной связки
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