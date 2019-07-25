Ибрагимович признан игроком недели в MLS после хет-трика в дерби Лос-Анджелеса

Пресс-служба MLS в своём официальном «инстаграме» объявила имя футболиста, который был признан лучшим по итогам минувшего тура чемпионата.



Лучшим игроком недели был признан нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович. В дерби с «Лос-Анджелесом», которое состоялось 20 июля, 37-летний шведский футболист записал на свой счёт три гола и принёс своей команде победу – 3:2.

Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» из «Манчестер Юнайтед» в марте 2018 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне 37-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата MLS, в которых стал автором 16 забитых мячей (4 — с пенальти). Контракт игрока с американским клубом действует до 31 декабря 2019 года.