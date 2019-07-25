Испанский полузащитник Даниель Себальос определился с игровым номером в «Арсенале», за который он будет выступать на правах аренды.

За «канониров» 22-летний хавбек будет выступать под 8-м номером.

Себальос определился с игровым номером в «Арсенале» Фото: «твиттер» «Арсенала»

Свой переход в «Арсенал» Себальос прокомментировал так: «У меня была уверенность в тренере, что было очень важно для меня с самого начала. Осознаю всю ответственность, надевая эту футболку. Я был чрезвычайно горд, когда решил присоединиться к „Арсеналу“.

Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и получил три жёлтые карточки. Контракт полузащитника с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года.