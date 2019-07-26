Черевченко — о матче с «Нефтчи»: первый блин комом

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко дал комментарий после поражения в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с азербайджанским клубом «Нефтчи».

«Много что не получилось. Плохо выходили из-под прессинга, который нам навязали с первых минут. Плюс выпала группа игроков. Фланги не работали, впереди не цеплялись, ударов не было. А как без этого забить? «Нефтчи» здорово сыграл, сидел на пятках у наших игроков.

Перегорели? Здесь все опытные футболисты, играли в сборных. Сваливать на то, что «перегорели», я не собираюсь. Скажу одно: есть вторая игра. Да, счёт 0:1 неприятный. Но и при 0:0 нам пришлось бы забивать. Хочу поблагодарить болельщиков — поддержка была сумасшедшая, хоть мы их и не порадовали!

«Нефтчи» каждый год в еврокубках, а у нас первый блин комом. В первом тайме мы минут пять не могли выйти со своей половины, сказалось давление соперника. Мне эта игра напомнила первый тайм с «Динамо». Мы готовились, просматривали игры соперника, но не сложилось», — приводит слова Черевченко Sport24.

Ответный матч команды сыграют 1 августа.

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Нефтчи» по сумме двух встреч обыграл молдавскую «Сперанцу» (3:0, 6:0). В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с «Бней Иегуда» (Израиль).