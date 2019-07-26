Аршавин: в РПЛ «Нефтчи» мог бы рассчитывать на любое место с 6-го по 16-е

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу азербайджанского клуба «Нефтчи» со счётом 1:0 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом».

«Результат закономерен. «Нефтчи» лучше провёл этот матч, а у «Арсенала» игра не получилась. «Нефтчи» мог бы рассчитывать на любое место в нашем чемпионате с 6-го по 16-е. Потолок «Арсенала» мы узнаем позже, а сначала нужно «Нефтчи» пройти. Азербайджанцы лучше атаковали. Где нужно было бить — били, где нужно было отдать пас — отдавали пас. Было бы лучше, если бы играл Кангва. Когда я играл против сборной Азербайджана, то мне запомнилось, что они играли жёстко», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Ответную игру «Нефтчи» и «Арсенал» проведут в Баку на стадионе «Баксель Арена» 1 августа, начало — в 20:00 мск.