Кирьяков: тренерам «Арсенала» нужно поработать над восстановлением команды
Экс-нападающий сборной России и бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящей встречи команды с «Ростовом» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги, который состоится в это воскресенье.
«Думаю, туляки должны справиться с плотным графиком. Сил должно хватить на оба фронта. Тренерскому штабу нужно будет хорошо поработать над восстановлением команды. Надеюсь, у них всё получится», — приводит слова Кирьякова «Известия».
Напомним, что накануне «Арсенал» потерпел поражение со счётом 0:1 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Нефтчи». Единственный мяч в игре был забит в компенсированное к первому тайму время. Отличился да Силва. Ответный матч команды сыграют 1 августа.
«Арсенал» уступил «Нефтчи» в 1-м матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы
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