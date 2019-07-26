Экс-хавбек «Зенита» Молло перейдёт в «Панатинаикос»

Полузащитник Йоан Молло, некогда защищавший цвета «Зенита» и «Крылья Советов» в Российской Премьер-Лиге, в ближайшее время станет игроком «Панатинаикоса», сообщает L'Equipe.



По сведениям источника, 30-летний французский футболист подпишет двухлетнее соглашение с греческим клубом на правах свободного агента.



Последней командой Молло был французский «Сошо», в составе которого он принял участие всего в восьми матчах второго дивизиона.



Молло на протяжении нескольких лет выступал за «Крылья Советов» и «Зенит». Всего в РПЛ полузащитник провёл 49 матчей, забил шесть мячей и сделал 11 голевых передач.

«Сошо» в сезоне-2018/19 занял 16-е место во французской Лиге 2. «Панатинаикос» в минувшем сезоне также не блистал результатами, заняв восьмое место в греческом чемпионате.