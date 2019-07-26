Дасаев назвал высказывание Шалимова о Кононове недопустимым

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев выразил мнение, что высказывание экс-полузащитника красно-белых Игоря Шалимова в адрес главного тренера команды Олега Кононова является недопустимым.



«Высказываться так, как сделал это Шалимов о Кононове, нельзя. Может, главный тренер сбился, не так что-то сказал, но он ведь говорил от души. Следует иметь уважение к человеку. Естественно, все мы там волновались. Очень трудно найти хорошие слова.



Шалимов всё что угодно может говорить по поводу того, что готов стать тренером «Спартака», но, когда попадаешь в эту свару, дело совсем другое. Может, у него с Кононовым какие-то передряги были ещё в «Краснодаре», точно не знаю. Но Шалимов – солидный человек, он должен вести себя соответствующе», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



Кононов поздравил Черенкова с днём рождения. Шалимов назвал его дебилом И сказал ещё много интересного.