Агент Шюррле: наиболее активно общаемся с клубами из России

Инго Хаспел, агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, рассказал, что у его клиента есть сразу несколько вариантов продолжения карьеры.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что московские «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитником, причём «железнодорожники» рассматривают как покупку, так и аренду 28-летнего футболиста.

«Он хочет играть в футбол. Есть конкретные запросы из Италии и других стран. Однако в настоящий момент мы наиболее активно общаемся с заинтересованными сторонами из России», — цитирует агента Fussball Transfers.

Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». Всего за лондонский клуб футболист сыграл 25 матчей. На счету игрока 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Германии Шюррле провёл 57 матчей и забил 22 мяча, став с ней чемпионом мира в 2014 году.