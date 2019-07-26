Агент Шюррле: наиболее активно общаемся с клубами из России

Инго Хаспел, агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, рассказал, что у его клиента есть сразу несколько вариантов продолжения карьеры.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что московские «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитником, причём «железнодорожники» рассматривают как покупку, так и аренду 28-летнего футболиста.
«Он хочет играть в футбол. Есть конкретные запросы из Италии и других стран. Однако в настоящий момент мы наиболее активно общаемся с заинтересованными сторонами из России», — цитирует агента Fussball Transfers.
Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». Всего за лондонский клуб футболист сыграл 25 матчей. На счету игрока 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Германии Шюррле провёл 57 матчей и забил 22 мяча, став с ней чемпионом мира в 2014 году.
- 26 июля 2019
-
14:00
-
13:59
-
13:48
-
13:42
-
13:41
-
13:23
-
13:20
-
13:06
-
12:58
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:05
-
11:53
-
11:44
-
11:27
-
11:09
-
11:08
-
10:49
-
10:44
-
10:38
-
10:20
-
10:20
-
10:06
-
09:55
-
09:46
-
09:44
-
09:37
-
09:27
-
09:17
-
09:10
-
08:39
-
08:20
-
08:09