Источник: Найджи не перейдёт в ЦСКА, он уже подписал контракт с «Жил Висенте»

Нападающий «Параду» Закария Найджи не перейдёт в ЦСКА в летнее трансферное окно, утверждает Dzballon.com.



По информации источника, «армейцы» уступили «Жил Висенте» в борьбе за 24-летнего футболиста. Более того, португальский клуб уже подписал с форвардом контракт. По условиям сделки Найджи проведёт в команде год, после чего его можно будет выкупить за € 1,2 млн.



Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за Закарию € 2 млн.



В минувшем сезоне на клубном уровне Найджи сыграл 33 матча. На его счету 21 забитый мяч и 7 результативных передач. С 20 забитыми мячами в 30 играх он стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира и помог команде занять третье место в первенстве страны. В составе сборной Алжира футболист сыграл 1 матч.

Найджи забил в Алжире больше, чем кто-либо за 25 лет. Он почти в ЦСКА «Армейцы» отыскали в Африке интересного нападающего.