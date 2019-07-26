Источник: Найджи не перейдёт в ЦСКА, он уже подписал контракт с «Жил Висенте»
Нападающий «Параду» Закария Найджи не перейдёт в ЦСКА в летнее трансферное окно, утверждает Dzballon.com.
По информации источника, «армейцы» уступили «Жил Висенте» в борьбе за 24-летнего футболиста. Более того, португальский клуб уже подписал с форвардом контракт. По условиям сделки Найджи проведёт в команде год, после чего его можно будет выкупить за € 1,2 млн.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за Закарию € 2 млн.
В минувшем сезоне на клубном уровне Найджи сыграл 33 матча. На его счету 21 забитый мяч и 7 результативных передач. С 20 забитыми мячами в 30 играх он стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира и помог команде занять третье место в первенстве страны. В составе сборной Алжира футболист сыграл 1 матч.
Найджи забил в Алжире больше, чем кто-либо за 25 лет. Он почти в ЦСКА
«Армейцы» отыскали в Африке интересного нападающего.
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