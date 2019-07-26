Кабелла прошёл медобследование и подписал контракт с «Краснодаром»

Французский полузащитник Реми Кабелла, ранее выступавший за «Сент-Этьен», успешно прошёл медицинское обследование и подписал с «Краснодаром» личный контракт. В ближайшее время 29-летний футболист будет включён в заявку на сезон-2019/20 под седьмым номером, сообщает пресс-служба «быков».

Фото доступно на странице «Краснодара» в «Твиттере».

Кабелла также рассказал, как правильно произносить его фамилию.

Видео доступно на странице «Краснодара» в «Твиттере».

В минувшем сезоне Реми забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах на клубном уровне во всех турнирах.

Завтра, 27 июля, «Краснодар» на домашнем стадионе проведёт домашнюю встречу 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Начало игры запланировано на 19:00 мск.