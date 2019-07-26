Кабелла прошёл медобследование и подписал контракт с «Краснодаром»
Французский полузащитник Реми Кабелла, ранее выступавший за «Сент-Этьен», успешно прошёл медицинское обследование и подписал с «Краснодаром» личный контракт. В ближайшее время 29-летний футболист будет включён в заявку на сезон-2019/20 под седьмым номером, сообщает пресс-служба «быков».
Фото доступно на странице «Краснодара» в «Твиттере».
Кабелла также рассказал, как правильно произносить его фамилию.
Видео доступно на странице «Краснодара» в «Твиттере».
В минувшем сезоне Реми забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах на клубном уровне во всех турнирах.
Завтра, 27 июля, «Краснодар» на домашнем стадионе проведёт домашнюю встречу 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Начало игры запланировано на 19:00 мск.
Широков: «Краснодар» тратится под ЛЧ? Вилами по воде писано, что они туда выйдут
- 26 июля 2019
-
18:33
-
18:30
-
18:16
-
18:09
-
17:56
-
17:46
-
17:38
-
17:30
-
17:26
-
17:16
-
17:11
-
17:04
-
17:00
-
16:52
-
16:51
-
16:35
-
16:25
-
16:14
-
16:09
-
16:04
-
15:57
-
15:46
-
15:25
-
15:20
-
15:11
-
14:59
-
14:57
-
14:33
-
14:29
-
14:17
-
14:14
-
14:00
-
13:59
-
13:48
-
13:42
Партнерский контент