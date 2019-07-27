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Кин перейдёт в «Эвертон» из «Ювентуса»за € 40 млн

Кин перейдёт в «Эвертон» из «Ювентуса»за € 40 млн
Футбол / Италия 0

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин перейдёт в ливерпульский «Эвертон» за € 40 млн, сообщает итальянское издание Tuttosport.

По сведениям источника, в контракт будет включен пункт о возможности обратного 19-летнего итальянца за аналогичную сумму.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» предложил «Ювентусу» за молодого нападающего € 35 млн.

МОйзе Кин является воспитанником «Ювентуса». В минувшем сезоне он принял участие в 13 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов. Всего в сезоне-2018/19 нападающий сыграл 17 матчей и забил семь мячей. Нынешний контракт форварда с туринским клубом действителен до лета 2020 года.

«Арсенал» предложил «Ювентусу» € 35 млн за Кина
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