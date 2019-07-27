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«Краснодар» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся 27 июля в 19:00

«Краснодар» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся 27 июля в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 27 июля, в Краснодаре состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Краснодар» — «Сочи». Начало — в 19:90 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Сочи» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин. Резервный рефери — Артём Любимов.

С полным расписанием нынешнего сезона российского первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

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