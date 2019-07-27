«Краснодар» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся 27 июля в 19:00
Сегодня, 27 июля, в Краснодаре состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Краснодар» — «Сочи». Начало — в 19:90 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Сочи» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин. Резервный рефери — Артём Любимов.
С полным расписанием нынешнего сезона российского первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
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