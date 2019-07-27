Агент Демирала, которым интересовался «Зенит»: Мерих останется в «Ювентусе»

Мелик Язычи, агент защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, заявил, что его клиент не покинет туринский клуб в текущее трансферное окно.

«Мерих счастлив, и в настоящее время его никто не хочет его продавать. Демирал останется в „Ювентусе“. Его не продадут и не отдадут в аренду», — приводит слова Язычи CalcioNews24.

Ранее сообщалось, что 21-летним игроком «старой синьоры» интересовался «Зенит». Также на игрока претендовали такие клубы, как «Атлетико», «Тоттенхэм Хотспур», «Милан», «Рома», «Фиорентина» и «Манчестер Юнайтед».

Первую половину прошлого сезона 21-летний футболист, которого «Ювентус» приобрёл у «Сассуоло», провёл на правах аренды в «Аланьяспоре», где сыграл 34 матча и отметился 3 мячами. После этого Демирал вернулся в «Сассуоло», за который провёл 14 встреч и забил 2 гола.