Агент Демирала, которым интересовался «Зенит»: Мерих останется в «Ювентусе»

Мелик Язычи, агент защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, заявил, что его клиент не покинет туринский клуб в текущее трансферное окно.
«Мерих счастлив, и в настоящее время его никто не хочет его продавать. Демирал останется в „Ювентусе“. Его не продадут и не отдадут в аренду», — приводит слова Язычи CalcioNews24.
Ранее сообщалось, что 21-летним игроком «старой синьоры» интересовался «Зенит». Также на игрока претендовали такие клубы, как «Атлетико», «Тоттенхэм Хотспур», «Милан», «Рома», «Фиорентина» и «Манчестер Юнайтед».
Первую половину прошлого сезона 21-летний футболист, которого «Ювентус» приобрёл у «Сассуоло», провёл на правах аренды в «Аланьяспоре», где сыграл 34 матча и отметился 3 мячами. После этого Демирал вернулся в «Сассуоло», за который провёл 14 встреч и забил 2 гола.
- 27 июля 2019
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