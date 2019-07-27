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Вальверде: Гризманн найдёт общий язык с Месси

Вальверде: Гризманн найдёт общий язык с Месси
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил уверенность, что новичок команды нападающий Антуан Гризманн сможет сыграться с форвардом каталонцев Лионелем Месси.

«Хороших игроков всегда быстро разбирают. Гризманн быстр, он отлично умеет читать игру. Это именно тот игрок, который нам нужен. Думаю, он найдёт общий язык с Месси», — приводит слова Вальверде Goal.com.

Напомним, «Барселона» выкупила Гризманна у «Атлетико» за € 120 млн. Форвард заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна € 800 млн.

28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.

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