Матич: игрокам «Манчестер Юнайтед» не хватает опыта, чтобы стать чемпионами

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич считает, что пока команда не готова стать чемпионом.



«Для завоевания чемпионского титула необходимы высокий уровень игроков и опыт. С уровнем футболистов у нас порядок, а вот опыта не хватает. У нас пять — шесть футболистов топ-уровня, но они ещё молоды — например, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль. Они уже доказывали, что хороши, однако пока им рано вести за собой команду в силу возраста.



У Мэйсона Гринвуда великолепный потенциал. «Юнайтед» знает, как строить команду, собирает игроков с перспективой на будущее. Но необходимо дать им время — нельзя ожидать, что в 17 лет играть они будут так же, как в 26 или 27. В футболе всегда хотят результата как можно скорее, но болельщикам нужно запастись терпением и ждать, пока они прибавят. Уверен, что потом это игроки вернут «Юнайтед» на вершину.



Сейчас я — один из самых опытных футболистов команды, и постараюсь быть лидером. Но решение о том, кто будет капитаном, за тренером. Что бы он ни решил, мы с радостью примем это. Капитанство важно, но самое главное — хорошо играть в футбол и биться друг за друга», — приводит слова Матича Goal.com.

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