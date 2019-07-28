Матич: игрокам «Манчестер Юнайтед» не хватает опыта, чтобы стать чемпионами

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич считает, что пока команда не готова стать чемпионом.
«Для завоевания чемпионского титула необходимы высокий уровень игроков и опыт. С уровнем футболистов у нас порядок, а вот опыта не хватает. У нас пять — шесть футболистов топ-уровня, но они ещё молоды — например, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль. Они уже доказывали, что хороши, однако пока им рано вести за собой команду в силу возраста.
У Мэйсона Гринвуда великолепный потенциал. «Юнайтед» знает, как строить команду, собирает игроков с перспективой на будущее. Но необходимо дать им время — нельзя ожидать, что в 17 лет играть они будут так же, как в 26 или 27. В футболе всегда хотят результата как можно скорее, но болельщикам нужно запастись терпением и ждать, пока они прибавят. Уверен, что потом это игроки вернут «Юнайтед» на вершину.
Сейчас я — один из самых опытных футболистов команды, и постараюсь быть лидером. Но решение о том, кто будет капитаном, за тренером. Что бы он ни решил, мы с радостью примем это. Капитанство важно, но самое главное — хорошо играть в футбол и биться друг за друга», — приводит слова Матича Goal.com.
- 28 июля 2019
-
05:45
-
04:05
-
03:42
-
02:57
-
02:26
-
02:00
-
01:30
-
01:03
-
00:39
-
00:07
-
00:05
- 27 июля 2019
-
23:43
-
23:34
-
23:29
-
23:18
-
23:05
-
23:03
-
22:57
-
22:53
-
22:42
-
22:28
-
22:24
-
22:01
-
21:46
-
21:43
-
21:21
-
21:20
-
21:08
-
20:56
-
20:52
-
20:36
-
20:28
-
20:17
-
20:08
-
19:55