«Торпедо» уступило «Нижнему Новгороду» в матче 5-го тура ФНЛ

В матче 5-го тура ФНЛ «Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» со счётом 1:2. Игра состоялась в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.

Счёт в матче на 18-й минуте открыл полузащитник столичной команды Андрей Лях. На 34-й минуте форвард хозяев Игорь Портнягин восстановил равновесие. Точка в матче была поставлена на 59-й минуте хавбеком «Нижнего Новгорода» Максимом Палиенко.

Для «Торпедо» это поражение стало первым в текущем первенстве ФНЛ. На счету московской команды 10 очков в пяти играх. «Нижний Новгород», напротив, одержал свою первую победу. В активе подопечных Дмитрия Черышева 4 очка.

Возглавляет турнирную таблицу ФНЛ «Томь» с 13 очками. Однако уже сегодня, 28 июля, обойти лидера могут «Химки», которые после 4 игр имеют 100-процентный показатель набранных очков. Соперником команды из Подмосковья по 5-му туру будет «Ротор».