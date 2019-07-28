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«Торпедо» уступило «Нижнему Новгороду» в матче 5-го тура ФНЛ

«Торпедо» уступило «Нижнему Новгороду» в матче 5-го тура ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 5-го тура ФНЛ «Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» со счётом 1:2. Игра состоялась в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.

Счёт в матче на 18-й минуте открыл полузащитник столичной команды Андрей Лях. На 34-й минуте форвард хозяев Игорь Портнягин восстановил равновесие. Точка в матче была поставлена на 59-й минуте хавбеком «Нижнего Новгорода» Максимом Палиенко.

Для «Торпедо» это поражение стало первым в текущем первенстве ФНЛ. На счету московской команды 10 очков в пяти играх. «Нижний Новгород», напротив, одержал свою первую победу. В активе подопечных Дмитрия Черышева 4 очка.

Возглавляет турнирную таблицу ФНЛ «Томь» с 13 очками. Однако уже сегодня, 28 июля, обойти лидера могут «Химки», которые после 4 игр имеют 100-процентный показатель набранных очков. Соперником команды из Подмосковья по 5-му туру будет «Ротор».

ФНЛ - Первый дивизион. 5-й тур
28 июля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
2 : 1
Торпедо Москва
Москва
0:1 – Лях – 19, 1:1 – Портнягин – 34, 2:1 – Палиенко – 60
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