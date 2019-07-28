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Чалов: контакт был, и я считаю, что пенальти тоже. Без VAR его бы не назначили

Чалов: контакт был, и я считаю, что пенальти тоже. Без VAR его бы не назначили
Футбол / РПЛ 0

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0).

«Очень сложная игра. Много сил отдали. Только так и нужно играть в каждой встрече. Заслуженно победили. Очень высокий темп в первом тайме. Много прессинговали, поэтому во втором и мы, и они подсели. Из-за этого и моменты начали появляться.

Пенальти? Там контакт был, и я считаю, что пенальти тоже. Хотя без VAR, понятно, не назначили бы. Да, с VAR ритм игры теряется, но какие-то моменты честнее трактуют. Удивился ли отсутствию пенальти после попадания мяча в руку Живоглядову? Нет. Понимали нововведения. Спорный момент, но правила есть правила. Мы с каждой игрой выглядим всё лучше. После первого тура было понятно, что легко не получится, и стали ответственнее относиться", — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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