Чалов: контакт был, и я считаю, что пенальти тоже. Без VAR его бы не назначили

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0).
«Очень сложная игра. Много сил отдали. Только так и нужно играть в каждой встрече. Заслуженно победили. Очень высокий темп в первом тайме. Много прессинговали, поэтому во втором и мы, и они подсели. Из-за этого и моменты начали появляться.
Пенальти? Там контакт был, и я считаю, что пенальти тоже. Хотя без VAR, понятно, не назначили бы. Да, с VAR ритм игры теряется, но какие-то моменты честнее трактуют. Удивился ли отсутствию пенальти после попадания мяча в руку Живоглядову? Нет. Понимали нововведения. Спорный момент, но правила есть правила. Мы с каждой игрой выглядим всё лучше. После первого тура было понятно, что легко не получится, и стали ответственнее относиться", — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
- 28 июля 2019
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