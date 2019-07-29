«Милан» уступил «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов

«Милан» проиграл «Бенфике» со счётом 0:1 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США).

Автором единственного результативного удара в игре стал полузащитник лиссабонской команды Адель Таарабт. На 70-й минуте игры марокканец принял мяч на краю штрафной площади «Милана» и нанёс удар, который оказался голевым.

Российский голкипер «Бенфики» Иван Злобин провёл всю встречу на скамейке запасных.

Для «Бенфики» эта победа стала третьей в трёх матчах Международного кубка чемпионов. Ранее лиссабонцы обыграли «Гвадалахару» (3:0) и «Фиорентину» (2:1).

Для «Милана» это была вторая игра на турнире. В первом матче «россонери» с тем же счётом 0:1 уступили «Баварии».