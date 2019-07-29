Главный тренер «Фламенго» подтвердил будущий переход Дуарте в «Милан»
Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезус подтвердил, что в ближайшее время центральный защитник бразильского клуба Леонардо Дуарте перейдёт в «Милан».
«Уверен, что Дуарте станет игроком «Милана», для этого всё готово. Он готовится к переезду в Европу. Я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Жезуша Radio Brasil.
Дуарте провёл 86 матчей за «Фламенго». Больше всего он играл за клуб в 2018 году, на который пришлись 49 матчей. Защитник забил два мяча — оба в том же 2018 году. В нынешнем сезоне Леонардо провёл 22 игры, в том числе 6 в чемпионате.
Итальянский клуб заплатит за бразильца около € 11 млн. «Фламенго» принадлежит только 50% прав на Леонардо. Ещё 20% владеет «Деспортиво Бразил», также участвующий в переговорах.
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