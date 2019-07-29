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Клопп: «Сити» — фаворит, но в АПЛ слишком много хороших клубов

Клопп: «Сити» — фаворит, но в АПЛ слишком много хороших клубов
Футбол / Англия 0

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что предстоящий сезон английской Премьер-лиги будет отличаться от предыдущего, а «Манчестер Сити» станет главным фаворитом чемпионата.

«Будет ли новый сезон похож на предыдущий? Конечно нет. В прошлом году это был забег двух скакунов, но, к нашему сожалению, в АПЛ слишком много хороших клубов. Я думаю, что в «Сити» считают так же. Они фавориты, а все остальные пытаются их победить, и мы одна из этих команд», — приводит Клоппа интернет-портал Goal.

В минувшем сезоне чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», набравший 98 очков. «Ливерпуль» занял второе место, отстав всего на одно очко.

Новый сезон в АПЛ стартует 9 августа матчем «Ливерпуль» — «Норвич Сити», начало — в 22:00 мск.

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