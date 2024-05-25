Вратарь «Краснодара» Агкацев: Сафонову по силам бороться с Доннаруммой в «ПСЖ»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал информацию о переходе вратаря «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Не знаю, реальна ли информация о трансфере Сафонова в «ПСЖ». Откуда я знаю?

Я могу сказать, что Мотя – отличный вратарь. Думаю, ему по силам бороться с Доннаруммой», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Быки» заняли второе место (56 очков) по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57).

Напомним, в нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 29 матчах во всех турнирах, 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 января 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.