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Константин Тюкавин ответил, какую оценку поставит «Динамо» за прошедший сезон

Константин Тюкавин ответил, какую оценку поставит «Динамо» за прошедший сезон
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после поражения в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) дал оценку нынешнему сезону бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«Этот сезон для «Динамо» по пятибалльной шкале можно оценить на четыре с плюсом», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

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