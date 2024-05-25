Константин Тюкавин ответил, какую оценку поставит «Динамо» за прошедший сезон

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после поражения в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) дал оценку нынешнему сезону бело-голубых.

«Этот сезон для «Динамо» по пятибалльной шкале можно оценить на четыре с плюсом», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.