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Игрок ЦСКА Файзуллаев: мы хотели бороться за чемпионство, это реально в следующем сезоне

Игрок ЦСКА Файзуллаев: мы хотели бороться за чемпионство, это реально в следующем сезоне
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после победы армейцев в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0) подвёл итоги нынешнего сезона для красно-синих.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Давила – 40'     2:0 Мусаев – 42'    

«Сезон получился тяжёлым. Вышло не так, как мы хотели. Мы хотели бороться за чемпионство, в некоторых играх мы потеряли очки, и это нам помешало. В следующем сезоне для ЦСКА реально бороться за чемпионство», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой победы в активе ЦСКА стало 48 очков. Красно-синие расположились на шестом месте. «Урал» с 30 очками опустился на 14-е место и сыграет в стыковых матчах за право остаться в Российской Премьер-Лиге. Чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит», набравший 57 очков.

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