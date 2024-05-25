Игрок ЦСКА Файзуллаев: мы хотели бороться за чемпионство, это реально в следующем сезоне

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после победы армейцев в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0) подвёл итоги нынешнего сезона для красно-синих.

«Сезон получился тяжёлым. Вышло не так, как мы хотели. Мы хотели бороться за чемпионство, в некоторых играх мы потеряли очки, и это нам помешало. В следующем сезоне для ЦСКА реально бороться за чемпионство», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой победы в активе ЦСКА стало 48 очков. Красно-синие расположились на шестом месте. «Урал» с 30 очками опустился на 14-е место и сыграет в стыковых матчах за право остаться в Российской Премьер-Лиге. Чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит», набравший 57 очков.