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Сергей Семак прокомментировал шестое подряд чемпионство «Зенита» в РПЛ

Сергей Семак прокомментировал шестое подряд чемпионство «Зенита» в РПЛ
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после победы в матче 30-го тура с «Ростовом» (2:1) подвёл итоги сезона для своей команды.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

«На протяжении всего сезона мы были лучшими, но не всегда нам хватало удачи для того, чтобы это превосходство реализовать. Все ребята большие молодцы.

Чем сложнее сезон, тем ценнее победа. Все наши соперники заслужили борьбу, которую мы видели на протяжении всего чемпионата до самых последних минут», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

По итогам завершившегося сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Краснодар» занял второе место, на третьей строчке расположилось московское «Динамо».

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