Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия: в раздевалке сказал речь — поблагодарил всех за работу, за семь с половиной лет

Джикия: в раздевалке сказал речь — поблагодарил всех за работу, за семь с половиной лет
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об уходе из стана красно-белых.

— Для меня игра с «Рубином» стала заключительным матчем. Сегодня был последний официальный день. Самое главное: в раздевалке сказал речь — поблагодарил всех за работу, за семь с половиной долгих лет. Прощаемся и остаёмся друзьями. Идём дальше. Футбольный мир такой, что всё меняется быстро.

— Будет ли прощальный ужин?
— Мы собирались, ужинали, вместе обедали. Если кто-то со мной захочет встречаться, то мы точно будем это делать. Мы ещё не раз увидимся как за столом, так и на футбольных полях, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Джикия после завершения сезона покинет московский клуб.

Материалы по теме
«Никакой финансовой истории не было». Честный Джикия после последнего матча за «Спартак»
«Никакой финансовой истории не было». Честный Джикия после последнего матча за «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android