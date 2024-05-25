Джикия: в раздевалке сказал речь — поблагодарил всех за работу, за семь с половиной лет

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об уходе из стана красно-белых.

— Для меня игра с «Рубином» стала заключительным матчем. Сегодня был последний официальный день. Самое главное: в раздевалке сказал речь — поблагодарил всех за работу, за семь с половиной долгих лет. Прощаемся и остаёмся друзьями. Идём дальше. Футбольный мир такой, что всё меняется быстро.

— Будет ли прощальный ужин?

— Мы собирались, ужинали, вместе обедали. Если кто-то со мной захочет встречаться, то мы точно будем это делать. Мы ещё не раз увидимся как за столом, так и на футбольных полях, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Джикия после завершения сезона покинет московский клуб.